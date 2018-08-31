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    Нападающий ПСЖ перешел в «Валенсию»

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    Нападающий французского ПСЖ Гонсалу Гедеш официально перешел в «Валенсию», сообщает пресс-служба испанского клуба.

    Гонсалу Гедеш
    Гонсалу Гедеш
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    Испанский клуб заплатил парижанам 45 миллионов евро за 21-летнего португальца. Игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2024 года. Сумма отступных за Гедеша составит 300 миллионов евро.

    Напомним, Гонсалу перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Бенфики» зимой 2017 года за 30 миллионов евро. Летом того же года отправился в годичную аренду в «Валенсию», где в минувшем сезоне принял участие в 38 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач. 0

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