«Бешикташ» разгромил «Партизан» и вышел в групповой этап ЛЕ

Турецкийодержал домашнюю победу над сербским(3:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Турецкий «Бешикташ» одержал домашнюю победу над сербским «Партизаном» (3:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Бешикташ» 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Дублем в составе хозяев отметился португальский защитник Пепе, поразивший ворота сербов на 37-й и 69-й минутах. Оба раза ему ассистировал партнер по национальной команде Рикардо Куарежма.

Еще один мяч забил на 45-й минуте Огузхан Озьякуп.

Первый матч закончился вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Бешикташ» вышел в групповой этапа ЛЕ.

В другом ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» принимал на своём поле итальянскую «Аталанту».

Команды не смогли поразить ворота друг друга по итогам первого и ответного матчей, а также завершили со счётом 0:0 дополнительное время.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Копенгагена» (4:3), которые получили путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Ещё в одном ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы шведский «Мальмё» на выезде обыграл датский «Мидтьюлланн» со счётом 2:0, благодаря чему вышел в групповой этап турнира.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Аполлон» из Лимасола обыграл «Базель» со счётом 1:0.

В первом матче швейцарцы победили со счётом 3:2. Таким образом, кипрский клуб за счёт преимущества по числу голов на поле соперника вышел в групповой этап Лиги Европы, а «Базель» из ЛЕ вылетел. 0