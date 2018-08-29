Яя Туре продолжит карьеру в лондонском клубе

Агент, представляющий ивуарийского полузащитника, сообщил, что его клиент прошёл медицинское обследование и близок к подписанию контракта с новым клубом.

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«Яя Туре прошёл медосмотр в Лондоне. Он близок к подписанию нового контракта. Это не "Вест Хэм", 100%. Яя — чемпион, последнее место не для него», — написал Селюк в своём твиттере.

Ранее претендентами на 35-летнего Туре назывались лондонские «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», а также французский «Марсель».

По окончании прошлого сезона Туре покинул «Манчестер Сити», где провёл восемь лет, перебравшись из каталонской «Барселоны» в 2010 году.

Хавбек трижды выигрывал с «горожанами» английскую Премьер-лигу. 0