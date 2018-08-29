ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью потерял контроль над «МЮ»
  • 01:21
    • Облак отказался от продления контракта с «Атлетико»
  • 01:04
    • «Бавария» разгромила «Чикаго Файр» в прощальном матче Швайнштайгера
  • 00:49
    • «Лестер», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» одержали победы в Кубке лиги
  • 00:29
    • Джокович вышел во второй круг US Open
  • 00:00
    • АЕК сыграл вничью с «Види» и вышел в групповой этап ЛЧ
    Все новости спорта

    Яя Туре продолжит карьеру в лондонском клубе

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Вест Хэм Кристал Пэлас Трансферы Календарь АПЛ
    Агент Дмитрий Селюк, представляющий ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что его клиент прошёл медицинское обследование и близок к подписанию контракта с новым клубом.

    Яя Туре
    Яя Туре
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Яя Туре прошёл медосмотр в Лондоне. Он близок к подписанию нового контракта. Это не "Вест Хэм", 100%. Яя — чемпион, последнее место не для него», — написал Селюк в своём твиттере.

    Ранее претендентами на 35-летнего Туре назывались лондонские «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», а также французский «Марсель».

    По окончании прошлого сезона Туре покинул «Манчестер Сити», где провёл восемь лет, перебравшись из каталонской «Барселоны» в 2010 году.

    Хавбек трижды выигрывал с «горожанами» английскую Премьер-лигу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Моуринью потерял контроль над «МЮ»
  • Вчера в 17:30
    •
  • Прогноз
  • ПСВ — БАТЭ
  • 1.67
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСВ своего не упустит
  • ПСВ — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Сможет ли ПАОК впервые в истории выйти в групповой этап ЛЧ?
  • ПАОК — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сумеет ли «Црвена Звезда» одолеть «быков» без поддержки болельщиков?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    СКА — «Йокерит» Хоккей Увеличение интриги против снижения результативности. В КХЛ задумались о реформеС нового сезона в лиге может появиться новая система подсчета очков Вчера в 12:020
  • 23:23
    • СМИ: Мариано подпишет пятилетний контракт с «Реалом»
  • 23:06
    • «Зенит» действительно предложил контракт Маркизио, сообщил Орлов
  • 22:54
    • «Монако» объявил о переходе защитника «Байера»
    Куинси Промес Футбол Трансферный дайджест. 21-27 августаУедет ли в Европу лидер «Спартака», что ждет молодое дарование «Реала», сбежит ли из «МЮ» Марсьяль и другие трансферные новости последних дней 27/08/2018 в 22:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» не оставит шансов киевскому «Динамо»
  • 4.49
    •
  • 01:39
    • Яя Туре продолжит карьеру в лондонском клубе
  • 22:40
    • Гаспарян не смогла пройти Кербер на старте US Open
  • 22:28
    • Гендиректор «Уфы» прокомментировал трансфер хавбека «Прогреса»
    Симона Халеп Теннис US Open. Хачанов, Макарова и Надаль вышли во второй круг, Халеп и Павлюченкова вылетелиОбзор первого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 08:310
  • 21:50
    • «Боруссия» объявила о переходе нападающего «Барселоны»
  • 21:10
    • Остапенко сыграет с Таунсенд во втором круге US Open
  • 21:00
    • Возняцки уверенно победила Стосур на старте US Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие