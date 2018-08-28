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    Дани Алвес сменил игровой номер в честь легенды бразильского футбола

    ПСЖ Футбол Франции Лига 1 Сборная Бразилии Календарь Лиги 1
    Защитник ПСЖ Дани Алвес решить сменить игровой номер.

    Дани Алвес
    Дани Алвес
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    В новом сезоне бразилец будет выступать под №13, а не 32, как было ранее.

    Алвес заявил, что взял тринадцатый номер, чтобы отдать должное бывшему футболисту и тренеру сборной Бразилии Марио Загалло.

    «Мне всегда нравилось менять номера и отдавать дань уважения людям, которые вдохновляют меня, которые значат что-то в моей жизни. Сейчас это наш кумир, незабываемый Загалло. Он много сделал для нашего футбола, он знает, как трудно добиться успеха, и он всегда поддерживает других. Он заслуживает моего уважения и восхищения», — написал Алвес в Instagram.

    Напомним, на данный момент 35-летний Дани Алвес восстанавливается после травмы колена, из-за которой пропустил ЧМ-2018. 0

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