Дани Алвес сменил игровой номер в честь легенды бразильского футбола

Защитникрешить сменить игровой номер.

Дани Алвес Four Four Two 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В новом сезоне бразилец будет выступать под №13, а не 32, как было ранее.

Алвес заявил, что взял тринадцатый номер, чтобы отдать должное бывшему футболисту и тренеру сборной Бразилии Марио Загалло.

«Мне всегда нравилось менять номера и отдавать дань уважения людям, которые вдохновляют меня, которые значат что-то в моей жизни. Сейчас это наш кумир, незабываемый Загалло. Он много сделал для нашего футбола, он знает, как трудно добиться успеха, и он всегда поддерживает других. Он заслуживает моего уважения и восхищения», — написал Алвес в Instagram.

Напомним, на данный момент 35-летний Дани Алвес восстанавливается после травмы колена, из-за которой пропустил ЧМ-2018. 0