«Краснодар-2» сыграл вничью с «Томью»

В матче 8-го тура первенства ФНЛ «Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «Томью» — 1:1.

На 16-й минуте гости остались в меньшинстве — две желтые карточки подряд получил полузащитник Ян Казаев. На 40-й минуте составы уравнялись — у кубанцев был удален за вторую карточку Александр Черников.

На 43-й минуте Даниил Уткин вывел «быков» вперед, но на 58-й минуте Илья Кузьмичёв сравнял счет.

После этого матча «Краснодар-2» с 18 очками возглавляет таблицу, а «Томь» с 17 очками на 3-м месте.

ФК «Сочи» одержал крупную победу над «Армавиром» в первенстве России в ФНЛ — 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Игорь Горбунов, Максим Барсов и Иван Соловьёв.

Армавирцы имеют в активе только одно очко после восьми туров и опережают в таблице только «Зенит-2», который проиграл все 8 матчей. 0