Аджоев получил извинения от руководства РПЛ и судейского корпуса

Президент тульского «Арсенала»рассказал, что руководство РПЛ признало, что гол «Ростова» в матче пятого тура чемпионата России (0:1) был забит с нарушением правил.

«Второй тур подряд страдаем из-за судейских ошибок, которые напрямую влияют на результат матча. Теперь это произошло на глазах у руководителей Премьер-лиги и судейского корпуса, побывавших на матче в Туле.

После игры они признали, что гол забит с нарушением правил. Извинились перед нами, но от этого не легче. Очки в турнирную таблицу за извинения не начисляют.

Не хочется повторяться про систему VAR, но пока ее не будет, так и будем разбирать ошибки судей, а не футбол. Хотя во вчерашнем матче даже по обыкновенному повтору в телевизионной трансляции видно, что в моменте с голом был офсайд», — приводит слова Аджоева «Чемпионат». 0