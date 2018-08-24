Кононов: Офсайд перед пенальти скорее был, чем нет

Главный тренер тульскогопрокомментировал поражение от(0:1) в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги.

«Трудно сказать, что было в эпизоде с пропущенным голом. Надо смотреть. Но мне показалось, что офсайд скорее был, чем его не было. Я еще не смотрел эпизод, но мои ассистенты так говорят», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

«Мы только начинаем находить свою игру. Кое-что нам удается, но понятно, что за два месяца не так просто выстроить всю игру команды. Тем более если мы выбрали интересный, атакующий футбол. Конечно, очень много работы. Думаю, нам нужно еще немного времени, после чего мы будем лучше видеть черты, которые нам хотелось бы видеть, в атаке и отборе», — также отметил тренер «Арсенала».

Напомним, три очка «Ростову» принес гол Алексея Ионова с пенальти. 0