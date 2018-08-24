Ионов принес «Ростову» победу над «Арсеналом»

В стартовом матче пятого тура Российской Премьер-лигив Туле принимал

Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

В первом тайме команды создали минимум опасных моментов, а счет в матче после перерыва был открыт с пенальти за игру рукой. Одиннадцатиметровый у «Ростова» реализовал Алексей Ионов, который развел мяч и голкипера по разным углам.

На 82-й минуте гости могли увеличивать преимущество — после удара Аяза Гулиева Артур Нигматуллин перевел мяч в штангу.