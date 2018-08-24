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    Ионов принес «Ростову» победу над «Арсеналом»

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ростов Календарь РФПЛ
    В стартовом матче пятого тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» в Туле принимал «Ростов».

    Алексей Ионов
    Алексей Ионов
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    Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

    В первом тайме команды создали минимум опасных моментов, а счет в матче после перерыва был открыт с пенальти за игру рукой. Одиннадцатиметровый у «Ростова» реализовал Алексей Ионов, который развел мяч и голкипера по разным углам.

    На 82-й минуте гости могли увеличивать преимущество — после удара Аяза Гулиева Артур Нигматуллин перевел мяч в штангу.

    Российская Премьер-лига. 5-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)
    Гол: Ионов, 65 — с пенальти«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 75), Беляев, Денисов, Альварес, Ткачев, Берхамов (Кангва, 72), Горбатенко, Чаушич, Бакаев (Лесовой, 72), Джорджевич«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев, Гулиев, Гацкан, Салетрос (Юсупов, 77), Сигурдарсон (Шомуродов, 66), Ионов (Зуев, 87)Предупреждения: Зуев, 88. Шомуродов, 90+4
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