Тренер «Черноморца» изначально хотел сыграть со «Спартаком»

Главный тренер новороссийского «Черноморца»поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в рамках 1/16 финала Кубка России.

Встреча состоится в Новороссийске 26 или 27 сентября.

«Мы рады, что в соперники достался "Спартак", изначально хотели именно его. Всегда говорю своим футболистам, что легких встреч не бывает.

"Спартак" стоит особняком, но мы не делим команды на сильные и слабые, для нас все соперники сильные.

Пройти "Спартак"? Всегда один раз можно что-то сделать, будем стараться, возможно, этот день будет наш. Надеюсь, что стадион будет заполнен на игре», — цитирует Дышекова «Р-Спорт». 0