«Балтика» вышла в 1/16 финала Кубка России

«Балтика»
«Балтика»
Единственный мяч на 23-й минуте забил защитник гостей Руслан Магаль.
Отметим, что на 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Зуйбар Мадаев.
Кубок России. 1/32 финала
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)
Гол: «Знамя Труда» (Орехово-Зуево): Чилюшкин, Вовк, Мадаев, Клочков, Урхов, Гайдуков, Бетюжнов, Мараев, Айрапетян, Магомедалиев, Петров«Балтика» (Калининград): Лантратов, Буйволов, Крючков, Таказов, Плиев, Магаль, Григорьев, Дзаламидзе, Пугин, Шаваев, Дмитриев