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    Джеррард: Не берем во внимание поражение «Уфы» от «Динамо»

    Лига Европы Уфа Рейнджерс
    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями в преддверии домашнего матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Уфой».

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард
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    «Печальные новости для Джейми Мерфи, поскольку он пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. Кулибали также не будет участвовать в матче завтра вечером. "Уфа" сделала шесть изменений в своем матче в понедельник, поэтому мы не должны слишком сильно брать эту игру во внимание.

    Мы должны сделать наш дом крепостью, и хотим, чтобы люди были запуганы, когда они будут приезжать к нам на выездной матч», — цитирует Джеррарда «Чемпионат».

    Матч «Рейнджерс» — «Уфа» состоится 23 августа в Глазго, начало встречи — в 21:45 мск. Ответная игра запланирована на 30 августа. 0

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