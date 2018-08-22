Джеррард: Не берем во внимание поражение «Уфы» от «Динамо»

Главный тренерподелился ожиданиями в преддверии домашнего матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с

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«Печальные новости для Джейми Мерфи, поскольку он пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. Кулибали также не будет участвовать в матче завтра вечером. "Уфа" сделала шесть изменений в своем матче в понедельник, поэтому мы не должны слишком сильно брать эту игру во внимание.

Мы должны сделать наш дом крепостью, и хотим, чтобы люди были запуганы, когда они будут приезжать к нам на выездной матч», — цитирует Джеррарда «Чемпионат».

Матч «Рейнджерс» — «Уфа» состоится 23 августа в Глазго, начало встречи — в 21:45 мск. Ответная игра запланирована на 30 августа. 0