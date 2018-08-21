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    СМИ: «Локомотив» интересуется Ньянгом

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    Московский «Локомотив» интересуется форвардом «Торино» М'Бай Ньянгом, утверждает Football Italia.

    М'Бай Ньянгом
    М'Бай Ньянгом
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    Конкурентами железнодорожников в борьбе за 23-летнего сенегальца являются «Леганес» и «Бетис».

    «Торино» хочет отдать нападающего в аренду с последующим правом выкупа после определенного количества выступлений за клуб.

    По данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Торино» предложил приобрести сенегальского нападающего питерскому «Зениту».

    Ньянг выступает за «Торино» с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Италии и забил 4 гола. 0

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