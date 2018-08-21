Футболисты «Арсенала» хотят играть не так, как при Венгере, заявил Мхитарян

Полузащитник «Арсенала»высказал мнение о работе нового тренера командыи сравнил его с бывшим наставником

«У каждого своё мнение относительно философии Эмери. "Арсенал" отлично знает, как должен играть и почему он должен играть именно так.

Если мы просто собираемся выбить мяч из своей половины поля и ждать, когда бог даст нам шанс забить, то этого может и не произойти.

Единственное, что мы должны сейчас делать, — это усердно работать, верить в свои силы и использовать те моменты, которые создаём, чтобы забивать голы.

Эмери и Венгер? Они не сильно отличаются друг от друга. Но в из философиях есть различия — люди играю по-другому и мыслят по-другому.

Эмери пытается сохранить философию Венгера, но вместе с тем строит на ее основе что-то новое.

Он знает, что может дать нечто другое "Арсеналу", установить баланс между атакой и защитой. Это не так просто, но, я думаю, он сделает всё правильно.

Игроки должны следовать идеям нового тренера. Мы хотим играть не так, как при Венгере», — приводит слова Мхитаряна Sky Sports. 0