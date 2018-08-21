Витсель помог дортмундской «Боруссии» не вылететь из Кубка Германии

«Боруссия»
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На 77-й минуте нападающий Себастьян Эрнст вывел хозяев вперёд, однако на пятой добавленной минуте ко второму тайму Аксель Витсель сравнял счёт. На 120-й минуте Марко Ройс забил решающий мяч.
«Гройтер Фюрт» выступает во второй Бундеслиге. Клуб провёл в высшем дивизионе Германии лишь один сезон.
Во второй раунд Кубка Германии пробился «Фрайбург», который на выезде прошёл «Энерги».
Основное время встречи закончилось вничью — 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами, а в серии пенальти сильнее был «Фрайбург» — 5:3. 0