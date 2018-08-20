«Уфа» привезла два мяча по собственной глупости, признал Томаров

Главный тренер «Уфы»поделился впечатлениями после поражения отв четвертом туре РПЛ (0:3).

«Игра в исполнении нашей команды разбилась на два тайма. В первом удавалось перекрывать подходы к нашим воротам и создавать моменты.

Он был ровным, ничья — закономерна. Во втором тайме все изменилось, после пропущенного гола перешли на игру в четыре защитника, выпускали то одного, то другого нападающего.

Но они, мягко говоря, не усилили игру. Два мяча привезли по собственной глупости.

Ситуация с визами? Не думаю, что это повлияло на ход матча. Понимали, что надо ехать в посольство и получать документы.

Сейчас помогут любые способы моральной разгрузки. Попытаемся что-то придумать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0