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    «Интер» проиграл «Сассуоло»

    Серия A Футбол Италии Сассуоло Интер Парма Удинезе СПАЛ Болонья Эмполи Кальяри Календарь Серии А
    Миланский «Интер» потерпел гостевое поражение от «Сассуоло» (0:1) в первом туре нового розыгрыша Серии А.

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    Автором единственного забитого мяча стал нападающий Доменико Берарди, реализовавший удар с 11-метровой отметки.

    В другом матче «Парма» не смогла обыграть «Удинезе», упустив преимущество в два мяча — 2:2.

    В составе пармезанцев отличились Роберто Инглезе (43) и Антонино Барилла (59), у гостей Родриго де Пауль (65, с пенальти) и Секо Фофана (69).

    Напомним, что «Парма» провела первый матч в высшем дивизионе чемпионата Италии после трёхлетнего перерыва.

    «Эмполи» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счётом 2:0. Голы на счету Раде Крунича (14) и Франческо Капуто (52).

    СПАЛ победил на выезде «Болонью» благодаря результативному удару в исполнении Ясмина Куртича на 71-й минуте. 0

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