«Интер» проиграл «Сассуоло»

Фрагмент матча
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Автором единственного забитого мяча стал нападающий Доменико Берарди, реализовавший удар с 11-метровой отметки.
В другом матче «Парма» не смогла обыграть «Удинезе», упустив преимущество в два мяча — 2:2.
В составе пармезанцев отличились Роберто Инглезе (43) и Антонино Барилла (59), у гостей Родриго де Пауль (65, с пенальти) и Секо Фофана (69).
Напомним, что «Парма» провела первый матч в высшем дивизионе чемпионата Италии после трёхлетнего перерыва.
«Эмполи» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счётом 2:0. Голы на счету Раде Крунича (14) и Франческо Капуто (52).
СПАЛ победил на выезде «Болонью» благодаря результативному удару в исполнении Ясмина Куртича на 71-й минуте. 0