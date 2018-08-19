«Интер» проиграл «Сассуоло»

Миланскийпотерпел гостевое поражение от(0:1) в первом туре нового розыгрыша Серии А.

Фрагмент матча twitter.com/Inter 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Автором единственного забитого мяча стал нападающий Доменико Берарди, реализовавший удар с 11-метровой отметки.

В другом матче «Парма» не смогла обыграть «Удинезе», упустив преимущество в два мяча — 2:2.

В составе пармезанцев отличились Роберто Инглезе (43) и Антонино Барилла (59), у гостей Родриго де Пауль (65, с пенальти) и Секо Фофана (69).

Напомним, что «Парма» провела первый матч в высшем дивизионе чемпионата Италии после трёхлетнего перерыва.

«Эмполи» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счётом 2:0. Голы на счету Раде Крунича (14) и Франческо Капуто (52).

СПАЛ победил на выезде «Болонью» благодаря результативному удару в исполнении Ясмина Куртича на 71-й минуте. 0