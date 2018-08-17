Слуцкий посетовал на судейские ошибки в матче с «Базелем»

Леонид Слуцкий
vi.nl
С 26-й минуты подопечные Слуцкого играли в меньшинстве из-за удаления защитника Джейка Кларка-Солтера.
«Результат матча связан с ошибкой судьи. Я очень зол из-за этого неправильного решения арбитра.
Лига Европы — серьезный турнир, это был важный матч для нас, судья все видел, и я не понимаю, почему он показал красную карточку. Его решение привело к вылету "Витесса" из еврокубков.
Это было сложное противостояние. Мы имели много шансов в первой игре. И сегодня, оставшись в меньшинстве, мы не сломались. Теперь все негативные эмоции нужно выплеснуть в следующем матче чемпионата», — цитирует Слуцкого Fcupdate.nl. 0