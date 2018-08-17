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    Слуцкий посетовал на судейские ошибки в матче с «Базелем»

    Лига Европы Базель
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал судейство немецкой бригады арбитров во главе с Даниэлем Зибертом, которая работала в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Базелем» (0:1).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий
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    С 26-й минуты подопечные Слуцкого играли в меньшинстве из-за удаления защитника Джейка Кларка-Солтера.

    «Результат матча связан с ошибкой судьи. Я очень зол из-за этого неправильного решения арбитра.

    Лига Европы — серьезный турнир, это был важный матч для нас, судья все видел, и я не понимаю, почему он показал красную карточку. Его решение привело к вылету "Витесса" из еврокубков.

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    • Это было сложное противостояние. Мы имели много шансов в первой игре. И сегодня, оставшись в меньшинстве, мы не сломались. Теперь все негативные эмоции нужно выплеснуть в следующем матче чемпионата», — цитирует Слуцкого Fcupdate.nl. 0

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