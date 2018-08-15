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    Канчельскис: Посмотрим, как Адриано справится с этим испытанием

    Спартак Футбол России Лига чемпионов ПАОК Календарь Лиги чемпионов
    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о ничьей «Спартака» (0:0) с ПАОКом и вылете из Лиги чемпионов по сумме двух матчей.

    Луис Адриано
    Луис Адриано
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    «Конечно, невыход "Спартака" в Лигу чемпионов очень расстроил болельщиков и руководителей клуба. Жаль, что так произошло.

    Все-таки Лига чемпионов — это Лига чемпионов, а Лига Европы — это Лига Европы. Это два разных турнира. Поэтому для них это, конечно, трагедия.

    Конечно, Адриано будут критиковать. Нельзя позволять себе подобных поступков. Это безобразно! Конечно, для игрока это испытание.

    Посмотрим, какой у Адриано характер. Теперь ему после таких выходок надо терпеть и исправлять свою ошибку.

    Безусловно, Адриано подвел команду, но "Спартак" и без него в домашнем матче с ПАОКом играл невыразительно. Думаю, что после этого Адриано ждут штрафные санкции в клубе.

    Но это, надо сказать, в данной ситуации справедливо. Все зависит от того, какие штрафы в клубах, но думаю, что он на хорошую "копеечку" попадет», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.info.

    Напомним, в первом матче отборочного раунда «Спаратак» проиграл ПАОКу — 2:3. Ответная игра завершилась нулевой ничьей.

    Таким образом, греческая команда в следующем раунде Лиги чемпионов встретится с «Бенфикой», а красно-белые сыграют в групповом этапе Лиги Европы. 0

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