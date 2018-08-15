Батурин: Программу «Свисток» закрыли, комедиантам и женщинам от ТВ она скучна

Журналистрассказал о закрытии программына каналах, в которой разбирались спорные судейские решения из матчей чемпионата России.

«Друзья! Устал отвечать на разных ресурсах про мою программу "Свисток". Официально заявляю, что она закрыта новым руководством "Матч Премьер".

Комедиантам и женщинам от ТВ она скучна, а футболу и судьям видимо неудобна и опасна. Но не всем, я далек от обобщения. Наилучшего всем!

Благодаря моим коллегам "Сила ТВ" в курсе, но и там всё не просто. Андронов, Минин, Дементьев "склоняли" мою фамилию недавно, но только по возможным комментариям матчей Испании. По "Свистку" нет возможностей, где права на картинку» — написал Батурин в твиттере. 0