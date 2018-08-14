Месси приостановил выступления за сборную Аргентины

Капитан сборной Аргентиныприостановил выступления за национальную команду, сообщает TNT Sports

«Месси не сыграет за сборную Аргентины в этом году. Он не завершал международную карьеру, но пока не будет вызываться в сборную. Позже мы узнаем, когда он вернется», — написал журналист издания Эрнан Кастильо в своем твиттере.

Напомним, после чемпионата мира-2018, где «альбиселесте» в 1/8 финала проиграли Франции (3:4), пост главного тренера покинул Хорхе Сампаоли.

Временно руководство командой взяли на себя Лионель Скалони и Пабло Аймар. Месси достиг с ними договоренности о том, что в 2018 году он не будет вызываться в сборную.

Ближайшие матчи сборная Аргентины проведет в сентябре — их соперниками будут Гватемала (7 сентября) и Колумбия (11 сентября). 0