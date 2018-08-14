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    «Бенфика» прошла «Фенербахче» в отборе ЛЧ

    Лига чемпионов Бенфика Португалия Фенербахче Календарь Лиги чемпионов
    Лиссабонская «Бенфика» на выезде сыграла вничью с турецким «Фенербахче» (1:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Бенфика»
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    Счет в матче был открыт на 26-й минуте. Жедсон Фернандеш вывел португальскую команду вперёд, однако в добавленное к первому тайму время Алпер Потук сравнял счёт.

    В первом матче «Бенфика» одержала победу со счётом 1:0. Лиссабонская команда вышла в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, где сыграет с греческим ПАОКом, выбившим московский «Спартак» (3:2, 0:0).

    В финальный раунд отбора ЛЧ пробился также венгерский «Види», который сыграл на своем поле вничью с «Мальмё» (0:0). В первом матче команды сыграли вничью 1:1.

    В раунд плей-офф квалификации ЛЧ «Види» встретится с афинским АЕКом. Матчи пройдут 21 и 28 августа. 0

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