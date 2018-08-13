«Уфа» разгромно проиграла «Краснодару» в матче молодежного первенства

в матче третьего тура молодежного первенства Премьер-лиги на выезде разгромилсо счетом 4:0 (2:0).

Победу «Краснодару» принес дубль Германа Онугхи, который отличился на 4-й и 44-й минутах. Еще по одному мячу на счету Рустама Халназарова и Романа Хуразова.

У хозяев был удален Игорь Андреев на 47-й минуте матча.

После трех туров «Краснодар» расположился на пятой строке (4 балла), «Уфа» — последняя (0 очков).