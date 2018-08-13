«Уфа» разгромно проиграла «Краснодару» в матче молодежного первенства

«Уфа» — «Краснодар»
ФК «Уфа»
Победу «Краснодару» принес дубль Германа Онугхи, который отличился на 4-й и 44-й минутах. Еще по одному мячу на счету Рустама Халназарова и Романа Хуразова.
У хозяев был удален Игорь Андреев на 47-й минуте матча.
После трех туров «Краснодар» расположился на пятой строке (4 балла), «Уфа» — последняя (0 очков).
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«Уфа» (Уфа) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:4 (0:2)
Голы: Онугха, 4 (0:1). Онугха, 44 (0:2). Халназаров, 63 (0:3). Куражов, 88 (0:4)Удаление: Андреев (Уфа — мол.), 47