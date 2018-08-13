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    «Уфа» разгромно проиграла «Краснодару» в матче молодежного первенства

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    «Краснодар» в матче третьего тура молодежного первенства Премьер-лиги на выезде разгромил «Уфу» со счетом 4:0 (2:0).

    «Уфа» — «Краснодар»
    «Уфа» — «Краснодар»
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    Победу «Краснодару» принес дубль Германа Онугхи, который отличился на 4-й и 44-й минутах. Еще по одному мячу на счету Рустама Халназарова и Романа Хуразова.

    У хозяев был удален Игорь Андреев на 47-й минуте матча.

    После трех туров «Краснодар» расположился на пятой строке (4 балла), «Уфа» — последняя (0 очков).

    Чемпионат России. Премьер-лига. Молодежные команды. 3-й тур
    «Уфа» (Уфа) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:4 (0:2)
    Голы: Онугха, 4 (0:1). Онугха, 44 (0:2). Халназаров, 63 (0:3). Куражов, 88 (0:4)Удаление: Андреев (Уфа — мол.), 47
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