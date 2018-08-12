«Луч» выиграл у «Армавира», «СКА-Хабаровск» проиграл «Тамбову»

одержал победу надв домашнем матче шестого тура первенства ФНЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0.

Уже на 4-й минуте Андрей Павленко вывел хозяев вперед. На 81-й минуте Кирилл Суслов удвоил преимущество дальневосточников. Перед самым финальным свистком победную точку поставил Илья Визнович.

На 65-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Сергея Веркашанского. Составы уравнялись за три минуты до конца основного времени, когда вторую желтую карточку получил Наиль Замалиев.

В турнирной таблице «Луч» занимает десятое место (8 очков), а «Армавир» — 19-е (1 очко).

В параллельном матче «СКА-Хабаровск» у себя дома проиграл «Тамбову» — 1:2.

В составе победителей отличились Валерий Чуперка (27 минута) и Хызыр Аппаев (58). Хозяева ответили голом Дмитрия Кабутова (53).

«Армейцы» доигрывали встречу в меньшинстве в связи с удалением Максима Ненахова (80).

«Тамбов» занимает второе место в турнирной таблице (13 очков), а «СКА-Хабаровск» — шестое (9 очков). 0