Пике завершил карьеру в сборной Испании

Защитникобъявил о завершении карьеры в

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Об этом Пике заявил на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Испании.

«Я разговаривал с Луисом Энрике неделю или две назад и сказал ему, что решение принято. Это решение является обдуманным. Это было прекрасное время, в течение которого я выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Я собираюсь сосредоточиться на выступлении за "Барселону". Чем больше лет я проведу в "Барселоне", тем лучше», — сказал Пике, которого цитирует AS.

31-летний Пике дебютировал за сборную Испании в 2009 году и с тех пор провел в футболке национальной команды 102 матча, в которых забил 5 голов. 0