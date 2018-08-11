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    Пике завершил карьеру в сборной Испании

    Сборная Испании Футбол Испании Барселона
    Защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

    Жерар Пике
    Жерар Пике
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    Об этом Пике заявил на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок Испании.

    «Я разговаривал с Луисом Энрике неделю или две назад и сказал ему, что решение принято. Это решение является обдуманным. Это было прекрасное время, в течение которого я выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Я собираюсь сосредоточиться на выступлении за "Барселону". Чем больше лет я проведу в "Барселоне", тем лучше», — сказал Пике, которого цитирует AS.

    31-летний Пике дебютировал за сборную Испании в 2009 году и с тех пор провел в футболке национальной команды 102 матча, в которых забил 5 голов. 0

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