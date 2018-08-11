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    «Вулверхэмптон» и «Эвертон» стартовали в АПЛ с боевой ничьей

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Эвертон Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    В первом туре английской Премьер-лиги встречались «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

    Ришарлисон и другие игроки «Эвертона»
    Ришарлисон и другие игроки «Эвертона»
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    Матч завершился вничью — 2:2.

    По ходу матча хозяевам поля дважды приходилось отыгрываться. Забитыми голами у «Вулверхэмптона» отличились Рубен Невеш и Рауль Хименес. В составе «Эвертона» дублем отличился новичок команды Ришарлисон.

    Отметим, что с 40-й минуты матча («Эвертон» на тот момент вел со счетом 1:0) «ириски» играли в меньшинстве — красную карточку получил Фил Джагелка.

    Чемпионат Англии. 1-й тур
    «Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 2:2 (1:1)
    Голы: Ришарлисон, 17 (0:1). Невеш, 44 (1:1). Ришарлисон, 67 (1:2). Хименес, 80 (2:2)«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро (Винагре, 76), Коади, Жоао Моутиньо (Гиббс-Уайт, 85), Невеш, Хименес, Элдер Кошта (Бонатини, 71), Жота«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон (Холгейт, 43), Гей, Уолкотт, Дженк (Ньясс, 82), Ришарлисон (Динь, 86)Предупреждение: Ришарлисон (14)Удаление: Джагелка (40)
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