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    Китайский игрок дисквалифицирован за расизм в отношении экс-игрока «Челси»

    Футбол Китая Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Чанчунь Ятай
    Полузащитник «Чанчунь Ятай» Чжан Ли дисквалифицирован Китайской федерацией футбола на шесть игр, передает «Спорт-Экспресс».

    Демба Ба
    Демба Ба
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    Хавбек позволил себе расистские высказывания в адрес нападающего «Шанхай Шеньхуа» Демба Ба. Кроме того, китаец оштрафован на 42 тысячи йен (6 тысяч долларов).

    Инцидент произошел по ходу второго тайма матча китайской Суперлиги, когда после физического контакта 33-летний сенегальский нападающий вступил в словесную перепалку с Ли. После встречи тренер «Шанхая» заявил, что Ба оскорбляли на рассовой почве.

    Напомним, ранее Демба Ба выступал за «Ньюкасл», «Челси», «Бешикташ» и другие европейские клубы. 0

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