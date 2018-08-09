Вице-президент «Анжи» уверен в небезнадежном будущем команды

Вице-президент «Анжи»рассказал о ситуации в команде перед матчем третьего тура чемпионата России со «Спартаком».

«Сейчас руководство клуба усиленно ищет средства для обеспечения дальнейшей жизнедеятельности клуба. Не все пока получается в этом направлении, но работа ведется. "Анжи" — частный клуб, и не всегда есть возможность находить источники финансирования.

При этом организация живет по средствам, старается больше доверять собственным воспитанникам, сделала ставку на местного специалиста Магомеда Адиева.

То, что нам удалось выиграть в Екатеринбурге, на этом этапе уже является успехом. Уверен, будущее команды небезнадежно. И "Спартаку" "Анжи" даст бой», — цитируют Джамбулатова «Известия». 0