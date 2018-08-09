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    Вице-президент «Анжи» уверен в небезнадежном будущем команды

    Анжи РПЛ Футбол России Спартак Календарь РФПЛ
    Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов рассказал о ситуации в команде перед матчем третьего тура чемпионата России со «Спартаком».

    Зайдин Джамбулатов
    Зайдин Джамбулатов
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    «Сейчас руководство клуба усиленно ищет средства для обеспечения дальнейшей жизнедеятельности клуба. Не все пока получается в этом направлении, но работа ведется. "Анжи" — частный клуб, и не всегда есть возможность находить источники финансирования.

    При этом организация живет по средствам, старается больше доверять собственным воспитанникам, сделала ставку на местного специалиста Магомеда Адиева.

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    • То, что нам удалось выиграть в Екатеринбурге, на этом этапе уже является успехом. Уверен, будущее команды небезнадежно. И "Спартаку" "Анжи" даст бой», — цитируют Джамбулатова «Известия». 0

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