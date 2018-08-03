«Анжи» нашел деньги для выезда в Уфу

Махачкалинский «Анжи» нашел средства для отправки основного и молодежного составов в Уфу на матчи второго тура РПЛ и первенства молодежек.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

«Дублеры сегодня вечером на автобусе выезжают из Махачкалы в Уфу. Оттуда они отправятся в Москву для подготовки к игре следующего тура с молодежкой "Спартака", после этого вернутся домой.

С основой ситуация проще, поскольку он базируется в Подольске. Команда полетит в Башкирию из Москвы в воскресенье.

Что касается проблем с долгами, то ситуация пока остается неизменной», — приводит слова Флегонтова «Спорт-Экспресс».

Ранее известный российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что шансы на спасение «Анжи» невелики. 0