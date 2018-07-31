Гаджиев: Шансы на спасение «Анжи» невелики

Бывший главный тренерподелился мнением о нынешнем положении клуба, который остался без поддержки Республики Дагестан в размере порядка 300 миллионов рублей.

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«Шансы есть всегда, другое дело, что они невелики. К сожалению, ситуация с "Анжи" продолжает печальную тенденцию в российском футболе. Пока в стране проходил великолепно организованный чемпионат мира, параллельно шли куда менее приятные процессы — один за другим закрывались профессиональные клубы. Кажется, 11 команд прекратили своё существование летом. Это же не случайность.

Когда в 1992 году российский футбол перешел на профессиональные рельсы, многие наши клубы стали частными, но сейчас ситуация изменилась. Частных клубов практически не осталось. Теперь начинается обратный процесс. Государство больше не способно содержать дорогостоящие футбольные команды. Но если не будет поддержки со стороны властей, не начнётся серьёзное обсуждение наметившейся проблемы на самых высоких уровнях, мы потеряем ещё не один клуб», — цитирует Гаджиева «RT на русском». 0