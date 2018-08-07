Розетти поможет РПЛ в вопросах применения VAR

Глава судейского комитета УЕФА, курировавший внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) на ЧМ-2018, окажет содействие Российской премьер-лиге (РПЛ) в вопросах применения VAR в чемпионате России.

Об этом рассказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

«Сейчас самое главное — финансирование этого проекта с VAR. Определиться с тем, где будет центр VAR: на одном стадионе, как это было на чемпионате мира, или на каждом. Сейчас мы начнем проводить тренировки.

Я общался с Роберто Розетти, поздравил его с назначением. Он отвечал на чемпионате мира за VAR, у нас с ним очень хорошие и дружеские отношения. Я ему высказал свои вопросы, и он пообещал оказать нам содействие.

Розетти может дать нам определенные советы, он же провел чемпионат мира без технических накладок. Он может рассказать нам, какие первые шаги должны быть. Мы учимся», — цитирует Егорова «Р-Спорт». 0