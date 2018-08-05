Экс-хавбек ЦСКА может отказаться от перехода в ПАОК

Как сообщает Sport24.gr, бывший полузащитникпокинул Грецию, не подписав контракт с

По информации издания, сразу после переговоров 32-летний хавбек отправился на родину. У него есть четыре дня для того, чтобы принять решение о подписании соглашения. Сообщается, что жена игрока не горит желанием переезжать в Салоники, поэтому Вернблум взял время на раздумье.

Последним клубом Понтуса был московский ЦСКА, за который он выступал с 2012 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-лиги, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, ПАОК — соперник «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут 8 августа в Салониках, ответный — 14 августа — в Москве. 0