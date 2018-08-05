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    «Бернли» купил защитника за рекордную для клуба сумму

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    Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон продолжит карьеру в «Бернли», сообщает официальный сайт «бордовых».

    Бен Гибсон
    Бен Гибсон
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    Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на четыре года.

    По информации источника, сумма трансфера составила 15 миллионов евро, что стало рекордом для «Бернли». Защитник стал первым новичком команды в летнее трансферное окно.

    Гибсон дебютировал за «Мидлсбро» в сезоне 2010/2011. С тех пор он провел за клуб 203 матча и забил четыре гола, в том числе 38 игр и один гол в Премьер-лиге в сезоне 2016/2017.

    В марте 2017 года футболист получил свой первый вызов в сборную Англии на отборочный матч ЧМ-2018 с командой Литвы. 0

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