«Бернли» купил защитника за рекордную для клуба сумму

Защитникпродолжит карьеру в, сообщает официальный сайт «бордовых».

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Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на четыре года.

По информации источника, сумма трансфера составила 15 миллионов евро, что стало рекордом для «Бернли». Защитник стал первым новичком команды в летнее трансферное окно.

Гибсон дебютировал за «Мидлсбро» в сезоне 2010/2011. С тех пор он провел за клуб 203 матча и забил четыре гола, в том числе 38 игр и один гол в Премьер-лиге в сезоне 2016/2017.

В марте 2017 года футболист получил свой первый вызов в сборную Англии на отборочный матч ЧМ-2018 с командой Литвы. 0