«Химки» взяли в аренду форварда «Локомотива»

«Химки» арендовали у «Локомотива» форварда сообщает пресс-служба клуба.

Срок и другие подробности аренды не разглашаются. В «Химках» новичок будет играть под 71-м номером.

Портнягин дебютировал в профессиональном футболе за ижевский «СОЮЗ-Газпром», после чего перешел в казанский «Рубин», в составе которого дебютировал в РФПЛ и Лиге Европы.

Также в футбольной карьере Портнягина были выступления за «Спартак-Нальчик», «Томь», «Нефтехимик», «Крылья Советов» и московский «Локомотив».

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Урал» на правах аренды, где сыграл 12 матчей и отметился забитым голом. 0