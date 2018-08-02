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    «Химки» взяли в аренду форварда «Локомотива»

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    «Химки» арендовали у «Локомотива» форварда Игоря Портнягина, сообщает пресс-служба клуба.

    Игорь Портнягин
    Игорь Портнягин
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    Срок и другие подробности аренды не разглашаются. В «Химках» новичок будет играть под 71-м номером.

    Портнягин дебютировал в профессиональном футболе за ижевский «СОЮЗ-Газпром», после чего перешел в казанский «Рубин», в составе которого дебютировал в РФПЛ и Лиге Европы.

    Также в футбольной карьере Портнягина были выступления за «Спартак-Нальчик», «Томь», «Нефтехимик», «Крылья Советов» и московский «Локомотив».

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