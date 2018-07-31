Селюк готов заключить с Геркусом пари

Футбольный агентпредложил генеральному директору московскогозаключить пари.

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«Я готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что "Локомотив" по итогам сезона не попадет в первую тройку. Это однозначно. Но если "Локомотив" попадет в тройку, я из своего кармана заплачу 100 тысяч. А вот он пусть заплатит 50 тысяч если проиграет пари, но только из своего кармана, а не из кармана РЖД», — заявил Селюк в эфире «Спорт FM».

Нынешний сезон чемпион начал с поражения в Суперкубке от ЦСКА (0:1). В первом туре Российской Премьер-Лиги «железнодорожники» сыграли вничью с «Уфой» (0:0). 0