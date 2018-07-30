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    Томаров: Ничья — справедливый результат

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    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал ничью против «Локомотива» в матче первого тура РПЛ (0:0).

    Сергей Томаров
    Сергей Томаров
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    «Игра далась тяжело, наверное, и нам, и сопернику. Чувствовалось, что обе команды недавно играли, и это начало сезона, не вошли в форму. Были моменты как у нас, так и у "Локомотива". Наверное, ничья — справедливый результат», — сказал Томаров в эфире телеканала «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

    «Я даже не смотрел пенальти, отвернулся. Но по реакции трибун и скамейки понял, что он не забил. Даже не видел, куда он пробил», — добавил тренер.

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    • «Конечно, отсутствие забитых мячей не может нас не тревожить. Но надо понимать, что два форварда — и Кротов, и Сысуев — восстанавливаются от повреждений. Они начнут тренироваться буквально на днях. Конечно, дефицит нападающих не позволяет нам рассчитывать на большое количество голов в каждом матче. Хотя моменты создаем, подходы есть, но подводит реализация. Из таких моментов, как сегодня, стоит выжимать больше», — резюмировал тренер. 0

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