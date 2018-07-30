Маттеус: Сборная Германии ничего не потеряла из-за ухода Озила

Месут Озил
metro.co.uk
«Озил отлично играл в сборной на протяжении восьми лет. Но в последние полтора года мне не нравилась его игра. Я критиковал его именно за это, за его футбол, все остальное меня не интересует.
Возможно, это звучит жестоко, но со спортивной точки зрения сборная ничего не потеряла из-за ухода Озила, а скорее даже получила возможность трансформироваться. Конечно, ситуация могла быть разрешена лучше. Жаль, что все так получилось, ведь Озил сделал очень многое для немецкого футбола», — цитирует Маттеуса Kicker.
«Любой человек может делать фотографии, какие ему вздумается, но нужно быть готовым к критике и отвечать на вопросы», — добавил Маттеус.
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