Маттеус: Сборная Германии ничего не потеряла из-за ухода Озила

Экс-игрокпрокомментировал решение полузащитниказавершить карьеру в национальной команде.

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«Озил отлично играл в сборной на протяжении восьми лет. Но в последние полтора года мне не нравилась его игра. Я критиковал его именно за это, за его футбол, все остальное меня не интересует.

Возможно, это звучит жестоко, но со спортивной точки зрения сборная ничего не потеряла из-за ухода Озила, а скорее даже получила возможность трансформироваться. Конечно, ситуация могла быть разрешена лучше. Жаль, что все так получилось, ведь Озил сделал очень многое для немецкого футбола», — цитирует Маттеуса Kicker.

«Любой человек может делать фотографии, какие ему вздумается, но нужно быть готовым к критике и отвечать на вопросы», — добавил Маттеус.