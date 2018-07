«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Баварией»

обыгралв рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов».

Встреча прошла в Майами (Флорида, США) и завершилась со счетом 3:2 в пользу «горожан».

По ходу матча немецкий клуб вел со счетом 2:0, но не смог удержать это преимущество. В составе «Баварии» отличились Меритан Шабани (15-я минута) и Арьен Роббен (24). У «Сити» дубль сделал Бернарду Силва (45, 70), еще один мяч в активе Лукаса Нмечи (51).

Видео

Отметим, что оба клуба завершили свои выступления в турнире.

Highlights from a fantastic night in Miami! What a win! #mancity pic.twitter.com/h2mpyVQNzX