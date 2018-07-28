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    Тарасова: У футболистов серьезное покровительство, вот им звания и раздают

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    Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание известной волейболистки Екатерины Гамовой, считающей, что звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) присуждаются в России не совсем справедливо.

    Татьяна Тарасова
    Татьяна Тарасова
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    Напомним, что сегодня футболисты сборной России, вышедшие в 1|4 финала ЧМ-2018, получили звания ЗМС.

  • Гамова раскритиковала присвоение игрокам сборной России званий ЗМС
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    • «Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов — большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения.

    Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград. Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами.

    Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания.

    Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады. Поэтому Гамова абсолютно права.

    Необходима честность и порядочность руководителей, которые обязаны соблюдать порядки, которые работают десятилетиями. При этом все спортсмены были в одинаковом положении до появления футбола.

    Первое — это нарушение правил, которые существуют. У нас же так часто происходит.

    Тогдашний министр спорта, товарищ Мутко абсолютно провалил Олимпиаду-2018, и за своих спортсменов не вставали поначалу страна и люди, которые обязаны этим заниматься.

    Он не имел достаточного веса и голоса в тех олимпийских и спортивных структурах, где работал.

    Нас не допускали до Игр, отстраняли от соревнований. Считаю, что человек не справился со своей работой, а его повысили.

    И вы должны все заткнуться и не обсуждать это. Я считаю такое поведение неправильным и несправедливым.

    Так же и с футболистами. Одни люди живут по законам, которые есть, а другие — так, как хочет кто-то», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс». 0

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