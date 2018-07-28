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    Парфенов шокирован поражением «Урала» от «Анжи»

    Урал Анжи РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов признался, что шокирован проигрышем «Анжи» (0:1) в матче 1-го тура премьер-лиги.

    Дмитрий Парфенов
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    «Мы в шоке от результата находимся немного. Мы ожидали, что соперник плотно сыграет в обороне, что много моментов не будет.

    Знали это, готовились к этому, тем не менее моменты создавали. Думали, видимо, не забьем — потом появится еще момент и забьем, но... Во втором тайме немного сломалась игра.

    Стали совершать простые ошибки, простые потери и соперник это почувствовал. В контратаке одним ударом решил исход. Вот так.

    Мы хотели быстро переходить из обороны в атаку. Есть ресурс для усиления этого компонента. Он в игроках.

    Когда команда не выигрывает, все виноваты. Да, взаимодействие Меркулова и Эль Кабира не лучшее было.

    Усиливать атакующую мощь будем за счет этих игроков, которые есть. Плюс, идет работа по игроку в группу атаки», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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