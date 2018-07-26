Вида договорился о контракте с «Ливерпулем»

Защитник турецкого «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает турецкое издание A Spor

Отмечается, что Вида согласовал с английским клубом двухлетний контракт с правом продления ещё на сезон. Сумма трансфера составит около 25 млн евро.

Ранее интерес к 29-летнему хорватскому защитнику проявляли «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и мадридский «Атлетико».

Вида перешёл в «Бешикташ» в декабре 2017 года. Ранее он на протяжении пяти лет выступал за киевское «Динамо».

На завершившемся в России чемпионате мира—2018 Вида со сборной Хорватии дошел до финала турнира. Защитник принял участие в шести матчах, забил гол и отдал результативную передачу. 0