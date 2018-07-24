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    Вилков рассудит «Уфу» и «Локомотив»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи первого тура чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт РФС.

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков
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    Встречу между «Уфой» и «Локомотивом», которая пройдет в понедельник 30 июля, обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

    Ассистентами выступят Владимир Миневич (Смоленск) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей назначен Николай Волошин (Смоленск). Инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    На других матчах будут работать:

    28 июля (суббота)

    «Урал» — «Анжи»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    «Спартак» — «Оренбург»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Ростов» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    29 июля (воскресенье)

    «Енисей» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    «Арсенал» — «Динамо»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    «Рубин» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Николай Еремин (Москва), резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    31 июля (вторник)

    «Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Александр Гончар (Сочи). 0

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