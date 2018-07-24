«Барселона» купила у «Бордо» Малкома за 41 миллион евро

Малком
uefa.com
Контракт игрока рассчитан на 5 сезонов, до лета 2023 года.
Ранее римская «Рома» сообщила, что достигла с французами договоренности по трансферу хавбека в размере 36 миллионов евро.
Тем не менее, «Барса» перебила предложение конкурента, выкупив Малкома за 41 миллион (плюс один миллион бонусами).
В прошлом сезоне Малком провел 38 матчей в составе «Бордо» и забил 12 голов.
👋 🇧🇷 Bem-vindo Malcom! Welcome!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июля 2018 г.
⚽️ #EnjoyMalcom
🔵🔴 #EnjoyBarça pic.twitter.com/nnxVK3hZt4