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    «Барселона» купила у «Бордо» Малкома за 41 миллион евро

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    «Барселона» объявила о подписании контракта с полузащитником «Бордо» Малкомом.

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    Контракт игрока рассчитан на 5 сезонов, до лета 2023 года.

  • «Бордо» не пустил Малкома на медосмотр в «Рому»
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    • Ранее римская «Рома» сообщила, что достигла с французами договоренности по трансферу хавбека в размере 36 миллионов евро.

    Тем не менее, «Барса» перебила предложение конкурента, выкупив Малкома за 41 миллион (плюс один миллион бонусами).

    В прошлом сезоне Малком провел 38 матчей в составе «Бордо» и забил 12 голов.

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