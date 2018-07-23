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    «МЮ» второй раз подряд сыграл вничью на Международном кубке чемпионов

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    «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть американский клуб «Сан-Хосе Эртквейкс» в рамках Международного кубка чемпионов.

    Встреча прошла в Санта-Кларе и завершилась со счетом 0:0
    Встреча прошла в Санта-Кларе и завершилась со счетом 0:0
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    Встреча прошла в Санта-Кларе (Калифорния, США) и завершилась со счетом 0:0.

    В этом матче травму получил капитан «МЮ» Антонио Валенсия. Он провел на поле 7 минут, после чего был заменен. Предположительно, 32-летний эквадорец повредил икроножную мышцу.

    В первом матче в рамках американского турне «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с мексиканской «Америкой» (1:1).

    Следующим соперником манкунианцев будет «Бавария». Встреча состоится 5 августа на «Альянц-Арене» в Мюнхене. 0

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