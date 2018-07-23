«МЮ» второй раз подряд сыграл вничью на Международном кубке чемпионов

не смог обыграть американский клубв рамках Международного кубка чемпионов.

Встреча прошла в Санта-Кларе и завершилась со счетом 0:0 twitter.com/ManUtd 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Встреча прошла в Санта-Кларе (Калифорния, США) и завершилась со счетом 0:0.

В этом матче травму получил капитан «МЮ» Антонио Валенсия. Он провел на поле 7 минут, после чего был заменен. Предположительно, 32-летний эквадорец повредил икроножную мышцу.

В первом матче в рамках американского турне «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с мексиканской «Америкой» (1:1).

Следующим соперником манкунианцев будет «Бавария». Встреча состоится 5 августа на «Альянц-Арене» в Мюнхене. 0