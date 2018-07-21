«Зенит» не удержал победу над миланским «Интером»

Счет в матче открыл полузащитник «Интера» Антонио Кандрева, отличившийся на 16-й минуте. До перерыва «Зенит» сравнял счёт благодаря точному удару хавбека Кристиана Нобоа.
На 50-й минуте миланский клуб вновь вышел вперёд — мяч забил нападающий Мауро Икарди.
В середине второго тайма питерцы отыгрались и повели в счете благодаря голам хавбеков Роберта Мака и Эрнани.
Одержать победу «Зениту» помешал гол полузащитника «Интера» Лаутаро Мартинеса на 75-й минуте.
После завершения матча команда отправилась в Петербург, где уже 24 июля соберется в тренировочном центре и продолжит подготовку к первой игре сезона.
Новый сезон российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые начнут гостевым матчем с «Енисеем», который состоится 29 июля. 0