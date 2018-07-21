Экс-игрок «Кубани» перешел в «Анжи»

Мохаммед Рабиу
ФК «Анжи»
Сроки соглашения с 28-летним полузащитником не сообщаются.
Рабиу находится в расположении «Анжи» с самого начала предсезонной подготовки и прошел кисловодский сбор.
Центральный полузащитник известен российским любителям футбола по выступлениям за краснодарскую «Кубань», в составе которой он сыграл более 50 матчей в различных турнирах. Напомним, в 2016 году полузащитник уже сотрудничал с «Анжи», но тогда травма и длительная реабилитация не позволили ему выступить в составе команды. 0