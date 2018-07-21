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    Экс-игрок «Кубани» перешел в «Анжи»

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    Махачкалинский «Анжи» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Мохаммедом Рабиу.

    Мохаммед Рабиу
    Мохаммед Рабиу
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    Сроки соглашения с 28-летним полузащитником не сообщаются.

    Рабиу находится в расположении «Анжи» с самого начала предсезонной подготовки и прошел кисловодский сбор.

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    • Центральный полузащитник известен российским любителям футбола по выступлениям за краснодарскую «Кубань», в составе которой он сыграл более 50 матчей в различных турнирах. Напомним, в 2016 году полузащитник уже сотрудничал с «Анжи», но тогда травма и длительная реабилитация не позволили ему выступить в составе команды. 0

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