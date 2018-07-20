Арсен Венгер возглавит сборную Японии

Бывший главный тренер «Арсенала»может возглавить сборную Японии, утверждает Daily Mail.

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68-летний француз — основной кандидат в списке Ассоциации футбола Страны восходящего солнца.

У Венгера уже есть опыт работы в Японии — в сезоне-1995/96 он возглавлял «Нагоя Грампус».

Срок контракта нынешнего главного тренера сборной Японии Акиры Нисино истекает в конце июля и не будет продлен. На ЧМ-2018 Япония дошла до 1/8 финала, где проиграла Бельгии (2:3).

В услугах Венгера также заинтересованы несколько китайских клубов. Напомним, двумя годами ранее француз отклонил 30-миллионное предложение из Китая, решив остаться в «Арсенале». 0