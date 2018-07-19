«Тосно» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявлениео банкротстве, передает «Спорт-Экспресс».

Дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена. Сведений о сумме задолженности клуба материалы суда пока не содержат.

Напомним, что в прошлом сезоне «Тосно» выиграл Кубок России, однако в Премьер-лиге занял предпоследнее место и вылетел в ФНЛ. В конце мая клуб не прошел лицензирование, а затем прекратил существование, оставив долги перед игроками.

Вместо «Тосно» власти региона совместно с частными компаниями решили создать клуб «Ленинградец». 0