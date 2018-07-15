Шевченко: В финале ЧМ-2018 буду болеть за сборную Хорватии

Главный тренер сборнойподелился ожиданиями о предстоящей финальной встрече ЧМ-2018 между сборными

«Мне хорваты всегда импонировали. Там выступало много моих друзей. В финале чемпионата мира я буду болеть за сборную Хорватии. У хорватов очень сбалансированный коллектив — компактный во всех отношениях. Они хорошо прессингуют не только на своей половине поля, а атакуют тоже большими силами. Сейчас у сборной Хорватии всё хорошо сложилось.

Там собраны футболисты, которые не ждут борьбы на поле — они её постоянно ищут. Никогда не раскрываются, играют очень грамотно. У них давно такой рисунок и такая структура игры. Но теперь появился баланс. И очень важно, что все исполнители хорошо готовы физически и мотивированы. Ведь это грандиозный шанс для маленькой страны выиграть чемпионат мира по футболу.

Там собраны игроки, которые выступают в сильных чемпионатах, и их организм привык к определённым нагрузкам. Хорваты конкурируют с лучшими футболистами мира, выигрывают эту конкуренцию. Они давно адаптированы к такому соревновательному ритму и такому напряжению. Но в финале они сыграют с Францией — очень хорошей командой, и это будет захватывающий поединок», — приводит слова Шевченко «Команда №1».

Сборные Франции и Хорватии сыграют в финале ЧМ-2018 сегодня, 15 июля. 0