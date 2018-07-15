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    «Тамбов» интересуется защитником «Спартака»

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    Футбольный клуб «Тамбов» заинтересован в услугах крайнего защитника «Спартака» Дениса Кутина, сообщает «Матч ТВ».

    Денис Кутин
    Денис Кутин
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    24-летний Кутин рассматривается тамбовчанами в качестве замены Евгению Шлякову, который находится в расположение «Оренбурга» и с большой долей вероятности продолжит карьеру в уральском клубе — между клубами ведутся переговоры о трансфере.

    Кутин, имеющий на своем счету 4 матча за основу красно-белых и больше сотни — за вторую команду, прошлый сезон провел на правах аренды в «Тосно», став обладателем Кубка России.

    Клуб из Черноземья, стартующий в ФНЛ 17 июля гостевым матчем с «Зенитом-2», ранее укрепил вратарскую бригаду, подписав Владислава Шевченко из развалившегося «Афипса» 0

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