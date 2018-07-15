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    Геркус гордится представителем «Локомотива» в финале ЧМ-2018

    Локомотив Футбол России Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал участие защитника московского клуба и сборной Хорватии Ведрана Чорлуки в финале чемпионата мира.

    Ведран Чорлука
    Ведран Чорлука
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    «Ведран Чорлука — первый в истории действующий футболист РФПЛ, который вышел в финал чемпионата мира. На нынешнем турнире Ведран принял участие в четырех матчах, один из которых стал сотым для него в составе национальной сборной Хорватии.

    Мы можем всецело гордиться тем, что Чорлука в финале представит московский "Локомотив"! Хороший сезон у Ведрана получается — чемпионство с клубом и финал мундиаля!

    Кстати, сейчас вспоминаю, что в одном из матчей прошедшего сезона в Черкизове болельщики "Локо" имели возможность увидеть сразу трех будущих финалистов чемпионата мира!

    Во встрече Лиги Европы с "Атлетико" Ведрану Чорлуке противостояли Антуан Гризманн и Лукас Эрнандес! В воскресенье в "Лужниках" Ведран может взять реванш и реализовать мечту каждого футболиста мира», — написал Геркус на своей странице в Instagram. 0

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